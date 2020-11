Covid, il comico Lillo è guarito: "Appena mi hanno detto di poter togliere l'ossigeno mi sono messo a ballare"

21 novembre 2020 a

a

a

Lillo di Lillo e Greg, al secolo Pasquale Petrolo, è guarito dal Covid. "Sapete cosa ho fatto quando il medico mi ha tolto il supporto di ossigeno e mi ha detto: 'dai ora puoi muoverti, puoi camminare, puoi farlo con il tuo respiro'? Ho messo le cuffiette e piano piano, senza esagerare, ho ballato", ha detto in un videomessaggio a tutti gli amici di Rai Radio2 per salutarli dopo un periodo duro, di assenza forzata dovuta appunto al ricovero per Covid.

Anche il comico Lillo è positivo e ricoverato in ospedale. La foto con la maschera di ossigeno e il messaggio

"Prima di tutto un grazie a mia moglie Tiziana", ha commentato l'attore che ha poi ringraziato tutto lo staff di medici che lo hanno seguito nella sua battaglia contro il Coronavirus. Il conduttore di 610 Show, lo storico programma di Radio2 in onda il sabato e la domenica dalle 10.30, animato proprio dall’ironia sua, dell’inseparabile Greg, di Carolina Di Domenico e dai loro personaggi surreali, ha ammesso che anche l’affetto del pubblico ha avuto un suo ruolo: "C’è un momento in questa malattia, dopo le terapie, in cui la guarigione dipende soprattutto dalla forza interna. Ecco, in questo momento una parola di conforto e l’umanità contano più di un farmaco. E quindi grazie anche a tutte le vostre parole di conforto", ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.