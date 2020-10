Non è l'Arena, la storia di Christian Del Vecchio: presunto santone dell'olio miracoloso. Amico di Adua Del Vesco

19 ottobre 2020 a

Christian Del Vecchio. Chi è il presunto santone di cui si è occupato Massimo Giletti a Non è l'Arena, nella puntata del 18 ottobre? E' un ragazzo di circa trent'anni, originario dell'isola di Ponza, che si dichiarava veggente della Vergine, considerato un santone addirittura capace di guarire i malati con un olio miracoloso che sgorga dalle sue mani. Del Vecchio aveva tra l'altro dichiarato che aveva apparizione della Madonna. Nel 2013 aveva fondato Amarlis Madonna Giglio tra le spine, presentata come associazione benemerita. Sembra che era considerata in grado di aiutare i malati grazie all'invio di batuffoli di olio uscito dalle sue mani, dal viso e da una sua immagine sacra. Di Del Vecchio si è occupata anche la diocesi di Ascoli Piceno. Christian Del Vecchio è considerato molto amico di Adua Del Vesco, protagonista del Grande Fratello Vip.

