Stasera in tv domenica 18 ottobre, su Rai 4 il film dal titolo Il colpevole. La trama

18 ottobre 2020 a

Il colpevole. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 18 ottobre, su Rai 4, inizio alle ore 21.20. Thriller del 2018, produzione danese, la pellicola vede alla regia Gustav Moller. I protagonisti sono Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Johan Olsen. La trama. Un agente di polizia finisce nei guai e viene messo a rispondere al numero telefonico di emergenza insieme ad alcuni colleghi anziani. Vive l'incarico con insofferenza e agitazione, in attesa del processo che potrebbe condizionare ulteriormente la sua carriera. Ma quando riceve la telefonata di una donna disperata, che sostiene di essere rapita, scavalca le regole e si rimette in gioco.



