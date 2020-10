A sua immagine, oggi 18 ottobre il programma si occupa dei missionari moderni. Poi la messa e l'Angelus di Papa Francesco

18 ottobre 2020 a

I missionari moderni. Sono loro i protagonisti della puntata di oggi, domenica 18 ottobre, di A sua immagine, trasmissione in onda su Rai 1 a partire dalle ore 10.30. Proprio questa domenica, infatti, si celebra la Giornata missionaria mondiale 2020. Nel corso della trasmissione il messaggio del Papa, ma telecamere puntate anche su suor Elvira Tutolo, una missionaria originaria di Termoli che da trent'anni dedica la sua vita ai bambini dell'Africa, strappandoli alle violenze senza fine. Ma la puntata si occuperà anche dell'esperienza in Mozambico di una giovane missionaria italiana. In studio con Lorena Bianchetti: Giovanni Dall’Oglio, di medici con l’Africa Cuamm; Gianni Valente, giornalista dell’Agenzia Fides; Giovanni Rocca, segretario nazionale Missio Giovani. In collegamento skype racconterà la propria esperienza anche padre Gigi Maccalli, il missionario rapito dai jihadisti. Dall'India intervento di padre Thathireddy. Alle 10.55 dopo il notiziario di Paolo Balduzzi, la diretta della messa dalla cattedrale di Lamezia Terme. Regia Michele Totaro, commento Orazio Coclite. Infine alle 12 l'Angelus recitato da Papa Francesco.

