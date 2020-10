Tu si que vales, il sexy ballerino si spoglia davanti Sabrina Ferilli, la prende in braccio e la porta a letto. Lei: "Gioca con me perché sono una tardona"

18 ottobre 2020 a

A Tu si que vales il sexy ballerino e giocoliere Philippe Béanger

A Tu si que vales il sexy ballerino e giocoliere Philippe Béanger, si spoglia, corteggia Sabrina Ferilli e alla fine si propone mezzo nudo per stringerla tra le sue braccia. L'attrice perde l'attimo e l'occasione sfuma. Ma Teo Mammucari invita a ripetere il finale e il bell'artista non se lo fa ripetere due volte. Stavolta prende addirittura in braccio Sabrina Ferilli, che ovviamente si presta al gioco, e la porta sino al letto matrimoniale che fa parte della sua coreografia.

Lei sorride, poi tornando al suo posto guarda Belen Rodriguez e le dice: "Quando avrai l'età mia giocheranno anche con te. Loro non si propongono a te, perché sarebbe troppo facile, sparireste subito, al volo. Invece tengono a me, tardona, per dare spazio alla presa in giro". E Maria Filippi se la ride.

