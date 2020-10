Inter-Milan 1-2, la diretta del derby: Lukaku di testa a un passo dal pareggio. Finisce il primo tempo

17 ottobre 2020 a

a

a

47', Finisce il primo tempo: 2-1 per il Milan. Inizio show dei rossoneri con doppietta di Ibrahimovic. Lukaku accorcia le distanze poi sfiora il pari nel finale.

44', Lukaku di testa da corner, pallone sul fondo di un soffio.

31' doppia occasione per l'Inter. Prima colpo di testa di Lautaro e salvataggio di Kjaer. Poi uno due tra Lukaku e Barella, conclusione del centrocampista parata da Donnarumma.

28', l'Inter accorcia le distanze: percussione di Perisic sulla sinistra e Lukaku mette dentro: Milan sempre in vantaggio, ma per 2-1.

15', Leao sfugge a D'Ambrosio sulla sinistra, cross al centro e tap in facile facile di Ibra per il 2-0 del Milan.

13', Ibra realizza il tap in dopo la respinta di Handanovic sul tiro dal dischetto, 1-0 per il Milan.

11', rigore per il Milan. Fallo di Kolarov su Ibra.

Partita iniziata in orario, primo spunto del nerazzurro Hakimi, bel cross non sfruttato.

LA CRONACA

Inter e Milan si affrontano nel derby numero 226 della Madonnina. E' il primo della stagione 20-21, palla al centro alle ore 18. Non ci sarà la sfida tra le due tifoserie sugli spalti: soltanto mille spettatori a causa dell'emergenza Covid. Otto assenti per il virus: sei nerazzurri e due rossoneri. La partita viene trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Si può vedere vedere anche in streaming su Sky Go e su Now Tv. Ecco le formazioni ufficiali.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.