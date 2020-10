Tu si que vales annuncia colpi di scena, stasera in tv 17 ottobre su Canale 5 cosa succederà di tanto strano?

17 ottobre 2020 a

Prepariamoci a una puntata di Tu si que vales ricca di colpi di scena. E' la stessa produzione ad annunciare che stasera in tv, 17 ottobre, non mancheranno le emozioni nel programma condotto da Belen Rodriguez insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ovviamente sarà la solita giuria a valutare le esibizioni dei concorrenti: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Come al solito a guidare la giuria popolare sarà invece Sabrina Ferilli. Ma quali sono i colpi di scena che si devono attendere i telespettatori? Il video pubblicato da Witty ovviamente non dà risposte alla domanda, ma lascia intendere che non ci saranno solo le emozioni legate alle esibizioni dei concorrenti, ma anche i soliti momenti esilaranti a cui il programma di Canale 5 ci ha abituato. Inizio alle ore 21.30.

