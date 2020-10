A Quarto Grado il giallo di Caronia, il padre di Viviana furioso: "Hanno sbagliato tutto e vogliono far passare mia figlia per quello che non era" | Video

16 ottobre 2020 a

Viviana Parisi è stata uccisa, come sostiene il marito, oppure si è tolta la vita? E come è morto il piccolo Gioele Mondello? Quarto Grado è tornato ad occuparsi del giallo di Caronia. Nella trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, è intervenuto il padre della donna che ha duramente criticato come è stato gestito il caso.

"Hanno sbagliato tutto - ha spiegato davanti alle telecamere - già dalle ricerche e adesso vogliono far passare Viviana per quella che non era. La polizia non ha fatto nulla al suo arrivo, ha sequestrato la macchina di mia figlia e non il furgone con cui si era verificato l'incidente". Durissime le accuse del signor Gino: "Ne ho le scatole piene".

