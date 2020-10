Stasera in tv mercoledì 14 ottobre 2020 su Rai Movie il film "Chiamami col tuo nome". La trama

Il primo amore raccontato da Luca Guadagnino

Va in onda stasera, mercoledì 14 ottobre 2020 alle ore 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) il film “Chiamami col tuo nome”, con Timothée Chalamet che chiude la trilogia del desiderio di Luca Guadagnino.

La trama narra che nell’estate del 1983 il diciassettenne Elio è in vacanza con la famiglia nelle campagne intorno a Crema. Un giorno arriva in casa Oliver, un allievo del padre giovane e affascinante, impegnato in una ricerca per il suo Dottorato. Tra i due nasce una forte passione. Memorabili le parole rivolte dal padre al figlio nel discorso che chiude il film.

Tratto dal celebre e omonimo romanzo di André Aciman, il film ha ottenuto un Oscar nel 2018 per la miglior sceneggiatura non originale scritta da James Ivory. Nel cast anche Armie Hammer e Michael Stuhlbarg. A seguire MovieMag dedicherà un approfondimento al film.

