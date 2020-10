Temptation Island 2020, tradimenti e colpi di scena nella puntata di oggi mercoledì 14 ottobre: il pianto di Speranza

14 ottobre 2020 a

Temptation Island 2020, va in onda oggi, mercoledì 14 ottobre 2020, in prima serata su Canale 5, la penultima penultima puntata del docureality. Colpi di scena e tradimenti sono annunciati nello spoiler. In attesa di conoscere i dettagli vediamo cosa succederà.

Le coppie rimaste in gara sono quelle formate da Carlotta e Nello, Alberto e Speranza, Salvo e Francesca.

Speranza sarà messa alla prova di fronte alle immagini del weekend che il fidanzato ha trascorso in barca con Nunzia. La storia fra Alberto e Speranza sembra arrivata alla fine e nelle anticipazioni diffuse nell'account ufficiale del programma si vede lei che piange. Inconsolabile.



Capitolo Carlotta: “Lo odio, sei anni di vita chi me li ridà?”, dice lei nel villaggio delle fidanzate dopo aver visto un filmato del fidanzato Nello. Il falò delle fidanzate non andrà benissimo neanche per Francesca. Nello spoiler della quinta puntata, infatti, Francesca appare molto turbata dopo un filmato che le mostrerà Alessia Marcuzzi.

