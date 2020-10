Le Iene, incredibili dichiarazioni dei negazionisti Covid: programma di sterminio, mascherine che uccidono, pericolo vaccino e unghia... incallite

14 ottobre 2020 a

a

a

"Se stai con la mascherina per due, tre, quattro ore, l'aria non passa. Tu non ti rendi conto di un c****o, ti comincia a prendere la sonnolenza. E poi svieni e muori". Sono incredibili le dichiarazioni raccolte da Le Iene che hanno preso parte a una manifestazione dei negazionisti del Covid. Michele Cordaro ha registrato - e poi mandato in onda - interviste di tutti i colori.

Da chi sostiene che bisogna avere paura del vaccino e non del contagio, a chi parla addirittura di un programma di sterminio. Ancora: chi urla che vengono trascurate le unghie... incallite e chi ipotizza un intrigo a livello internazionale, chi sostiene di comunicare con Dio, sino a chi è convinto che Beppe Grillo sia un rettiliano.

Carabiniere di 37 anni ruba identità e molesta sessualmente bimba di 13: incastrato davanti alle telecamere de Le Iene

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.