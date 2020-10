Uomini e Donne, l'accusa di Tina Cipollari e Gemma Galgani: "Hai scritto al mio ex" e scoppia la lite in studio | Video

13 ottobre 2020 a

Accesa lite a Uomini e Donne nella puntata andata in onda oggi, martedì 13 ottobre 2020, Protagoniste del diverbio del programma di Canale, sono state Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Ad un certo punto della discussione la dama di Torino ha accusato l’opinionista per il rapporto che aveva con il suo ex fidanzato Giorgio. Tina è furibonda e affonda. “Ti sei permessa di scrivere sul profilo del mio ex marito, in maniera colorita”. Maria De Filippi non crede che la Galgani possa aver realmente scritto sul profilo social dell’ex marito di Tina, Kikò Nalli. Ma la Cipollari promette che porterà lo screenshot del commento che Gemma avrebbe pubblicato sotto una foto condivisa da Chicco nelle scorse settimane, questa estate.

Gemma avrebbe scritto, secondo Tina: “Che bella persona, sei un bellissimo uomo”. Galgani fa presente che questa estate non aveva nemmeno il telefono.

