Stasera in tv martedì 13 ottobre 2020 su Canale 5 il film campione d'incassi Skyscraper: trama e trailer

Va in onda per la prima volta in chiaro il film d’azione con Dwayne Johnson "Skyscraper". Appuntamento su Canale 5 stasera, martedì 13 ottobre 2020 in prima serata.

Scritto e diretto da da Rawson Marshall Thurber, il film campione di incassi vanta un cast strepitoso: Pablo Schreiber, Neve Campbell, Roland Møller, Kevin Rankin, Paul McGillion, Chin Han, Byron Mann, Adrian Holmes, Noah Taylor, Matt O'Leary, Tzi Ma, McKenna Roberts.

Il film è stato candidato ai Saturn Awards del 2019 come 'Miglior film d'azione/avventura'.

La trama narra che Dwayne Johnson e' un ex agente dell'FBI che ha perso una gamba durante un'esplosione. Dopo 10 anni diventa responsabile della sicurezza del grattacielo piu' alto e sicuro del mondo: The Pearl. Quando all'improvviso un terrificante incendio avvolge l'immensa struttura, Will viene ritenuto, a torto, responsabile dell'accaduto e si trova anche costretto a salvare la sua famiglia intrappolata all'interno dell'edificio. Dovra' quindi trovare i veri colpevoli, riabilitare la propria reputazione e salvare sua moglie e i suoi figli che si trovano al di sopra del livello delle fiamme...

