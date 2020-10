Uomini e Donne, Gemma Galgani: oggi 13 ottobre il bacio passionale con Biagio. Una rivelazione di Aurora rovina tutto. Anticipazioni

13 ottobre 2020 a

Anticipazioni per la nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 13 ottobre 2020, su Canale 5. Al centro della trasmissione di Maria De Filippi nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, c'è Gemma Galgani e questo è il giorno del bacio passionale con Biagio

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani, bacio sulla bocca con Biagio. Lui ha anche un'altra donna

Secondo quanto trapela, non viene mandata in onda la loro esterna, ma entrambi fanno sapere che è stata molto bella. Raccontano di una passeggiata e di un bacio passionale che è scattato in mezzo alla strada. Biagio ha anche regalato un’orchidea alla Galgani. Poi la delusione. Aurora dice di aver ricevuto dal cavaliere lo stesso regalo.

La situazione si complica quando un’altra dama fa la stessa confessione e Gemma si infuria.

