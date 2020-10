Chiara Ferragni, il marito Fedez la difende dopo la diffida per il film: il tweet ironico contro il Codacons

13 ottobre 2020 a

Il marito in soccorso della moglie sotto attacco. Succede fra Vip: Chiara Ferragni e Fedez. «Dagli amici mi guardi Dio, che dal Codacons mi guardo io»., scrive su Twitter Fedez: in un post è la risposta del rapper all’associazione, che ieri ha annunciato di aver diffidato la Rai dal mandare in onda il film sulla moglie Chiara Ferragni, programmato per stasera in prima serata su Rai2.

Il Codacons ha infatti minacciato l’emittente di adire le vie legali qualora venga trasmesso il documentario sull’imprenditrice digitale, che l’associazione ha definito «diseducativo». Un documentario che ieri sera è andato regolarmente in onda su Rai2.

