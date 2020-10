Millions Series di 888 poker, giocatore fiorentino si mette in tasca oltre 22mila euro

12 ottobre 2020 a

Le Millions Series di 888poker, iniziate il 3 settembre e terminate domenica 11 ottobre, hanno messo insieme numeri da brividi. Oltre 24mila partecipanti, più di 150 eventi, montepremi complessivo che ha superato il milione di euro. Il fiorentino Emiliano emyconti85 Conti (foto Instagram) ha firmato il Main Event, da 125 euro di buy in e da ben 150.000 euro in prize pool garantito. Il Main è iniziato alle 20.30 e finito dopo 12 ore. Conti ha spazzato via oltre mille giocatori e alla fine si è messo in tasca oltre 22mila euro. Seconda la runner up Azzurra66 (Conti aveva leggermente meno chips al momento del deal). Terzo ronaldo7109 con 14.250 euro.

