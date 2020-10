Superenalotto, in Toscana sfiorata la vincita da favola. Scommettitore per un numero manca 50 milioni

12 ottobre 2020 a

a

a

Ancora una volta il Superenalotto premia la Toscana. Stavolta un cinque è stato realizzato a Livorno, come sottolinea Agipronews. Il concorso di sabato 10 ottobre ha consentito al fortunato scommettitore di mettersi in tasca oltre 13.500 euro, per l'esattezza 13.646,96 euro. La schedina è stata convalidata nella Tabaccheria Gori di Galilei: indovinare il sei lo avrebbe reso un super milionario. Purtroppo non ha azzeccato il numero decisivo. Il jackpot continua a crescere, nel concorso di domani, 13 ottobre, saranno in palio oltre 50.5 milioni di euro. L'ultimo 6 è stato centrato il 7 luglio a Sassari: il giocatore vinse la stratosferica somma di 59.4 milioni di euro. In Toscana il sei manca dal 2014: 11,9 milioni vinti a Prato San Giusto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.