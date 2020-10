Chiara Ferragni, il film evento più visto di sempre in Italia: quanto ha incassato col documentario in onda stasera 12 ottobre 2020 su Rai2

12 ottobre 2020 a

Stasera, lunedì 12 ottobre 2020, su Rai2 va in onda il documentario Chiara Ferragni Unposted. Il documentario sulla vita dell'influencer moglie di Fedez, è,uscito in sala il 17, 18 e 19 settembre 2019, ed è stato un grande successo, il film evento più visto di sempre in Italia.

Chiara Ferragni, il Codacons diffida la Rai dalla messa in onda del documentario su Rai2 e minaccia azioni legali

Incassi davvero importanti. In tre giorni 1.601.499 euro in 393 sale, con oltre 160 mila biglietti. Una media copie che si è mantenuta sempre la più alta del box office oscillando tra i 1.300 euro del primo giorno e i 1.508 nell’ultimo giorno di programmazione. Il film ha ripetuto nei tre giorni lo stesso incasso, un dato che viene definito inusuale per questa tipologia di uscita evento.

