Stasera in tv lunedì 12 ottobre 2020, su Rai Movie "Hostiles - Ostili": appuntamento con il western. Trama e trailer

12 ottobre 2020 a

a

a

Va in onda il film di Scott Cooper “Hostiles - Ostili”, stasera lunedì 12 ottobre alle 21.10 su Rai Movie (canale 24). Un appuntamento imperdibile per gli amanti del western. Christian Bale è il capitano Joseph Blocker. La trama narra che nel 1892, New Messico. Blocker, da sempre nemico degli indiani, sta per compiere la sua ultima missione prima di ritirarsi. Incaricato dal Presidente degli Stati Uniti deve scortare un capo Cheyenne, malato terminale, dal forte dove è detenuto alla riserva natia dove gli è stato concesso di tornare per trascorrere gli ultimi giorni della sua vita.

Nel corso di questo lungo e tormentato viaggio, questi due guerrieri, un tempo rivali, impareranno a fidarsi l'uno dell'altro e a trovare la pace in una terra che non perdona. Con loro Rosalee, interpretata da Rosamund Pike, unica superstite di un attacco indiano dove ha perso tutti i suoi cari.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.