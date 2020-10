Non è l'Arena su La7, stasera domenica 11 ottobre 2020 Giletti intervista Salvatore Buzzi: ospiti e anticipazioni

Nella puntata anche i contagi da Covid-19, l'Inps e lo smart working nelle amministrazioni comunali

Torna stasera, domenica 11 ottobre 2020, su La7, ’Non è l’Arena'. Appuntamento alle ore 20,30 con Massimo Giletti che intervisterà in esclusiva Salvatore Buzzi, uno degli imputati principali del processo Mondo di Mezzo - al tempo Mafia Capitale - che ha deciso di raccontare la sua versione in attesa dell’udienza del prossimo 3 novembre della Corte d’Appello di Roma, chiamata dalla Cassazione a riformulare l’entità delle condanne dopo la sentenza che ha fatto cadere l’aggravante di associazione mafiosa per Buzzi e gli altri coimputati.

Parteciperanno al dibattito Carlo Bonini, Alessandro Diddi e Alfonso Sabella. Tra i temi centrali della puntata l’aumento progressivo dei contagi da Covid-19. ’Zone rosse' e chiusure mirate per evitare il lockdown totale. Feste e locali osservati speciali ma è determinante indossare la mascherina sempre, obbligo introdotto con decreto legge in settimana su tutto il territorio nazionale. Se ne discuterà in studio con Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone e Diego Fusaro.

Si arricchisce poi di un nuovo capitolo l’inchiesta giornalistica realizzata dal team di ’Non è l’Arena' sull’Inps e la gestione del suo gigantesco archivio cartaceo. Parteciperanno al dibattito Guido Crosetto, Luca Telese e Sergio Rizzo. Confronto fra ilsindaco di Messina Cateno De Luca e il sindacalista della Funzione Pubblica Cgil Francesco Fucile. Tema della discordia lo smart working nelle amministrazioni comunali. Si discuterà di social e di Mirko Scarcella, il guru di Instagram finito sotto accusa dopo un servizio de ’Le Iene'. Se ne discuterà con Alessandro Cecchi Paone, Annalisa Chirico, Laura D’amore e Luca Valori.

