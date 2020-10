Stasera in tv domenica 11 ottobre 2020 su Rete4 il film Le due vie del destino con Colin Firth e Nicole Kidman: la trama

11 ottobre 2020 a

Stasera, domenica 11 ottobre 2020, in prima serata su Retequattro, va in onda per la prima volta in chiaro "Le due vie del destino", film del 2013 diretto dal regista australiano Jonathan Teplitzky .

La pellicola, tratta dall'autobiografia dello scrittore ed ex militare inglese Eric Lomax, narra la storia di un ufficiale britannico (Colin Firth) che, catturato dai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, viene costretto a lavorare alla famosa "Ferrovia della morte", subendo diverse torture. Terminata la guerra, Lomax conosce Patricia (Nicole Kidman) e la sposa, i suoi ricordi di guerra continuano però a tormentarlo minacciando di rovinare anche il suo matrimonio...

