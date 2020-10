Daydreamer, le anticipazioni sull'episodio dell'11 ottobre 2020 su Canale 5: Can, si mette male | Video

11 ottobre 2020 a

a

a

Nuovo episodio su Canale 5 per DayDreamer - Le ali del sogno, oggi domenica 11 ottobre dalle 16.20. Si mette male per Can dopo la comparsa del signor Fabbri Il ragazzo, infatti, farà un tentativo estremo: sul posto di lavoro di Fabbri, proverà a persuadere l’uomo a vendere a lui le sue quote. La trattativa non andrà come sperato e Can, arrabbiato, picchierà il suo interlocutore. Così, Fabbri intraprenderà un’azione legale contro di lui.

Can Yaman, chi è l'attore turco: carriera, amori e il rapporto con Demet



Nell’episodio successivo, Can si troverà costretto a fare i conti con il proprio gesto estremo. Infatti, dopo essere arrivato addirittura alle mani con Enzo Fabbri. Per questo motivo, la polizia non tarderà ad arrivare e a prelevarlo e i suoi problemi giudiziari hanno inevitabilmente delle conseguenze sulla sua relazione con Sanem.

GUARDA qui il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.