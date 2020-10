Che tempo che fa su Rai3, i tre super ospiti di Fazio di domenica 11 ottobre 2020: Whoopi Goldberg, Dan Brown e Carla Bruni

11 ottobre 2020 a

Si annuncia una super puntata, per il calibro degli ospiti, quella di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio, in programma oggi domenica 11 ottobre, alle 20.30, su Rai3 . Tre sono di caratura internazionale.

In trasmissione tre grandi esclusive tv: Whoopi Goldberg, Interprete di intramontabili film come “Sister Act”, si appresta a girare il terzo capitolo della saga; Dan Brown uno degli scrittori più popolari al mondo con 220 milioni di copie vendute e tradotto in 56 Paesi; lo scorso settembre ha pubblicato in contemporanea mondiale in 30 Paesi il suo primo libro illustrato per bambini, “La sinfonia degli animali” e Carla Bruni. al suo sesto album, “Carla Bruni”, il primo con brani originali in 7 anni, che conterrà per la prima volta un duetto inedito in italiano con la sorella Valeria Bruni-Tedeschi.

Ospite il Ministro della Salute Roberto Speranza.

Tra gli ospiti anche Fedez, in radio con il nuovo singolo “Bella Storia”, che conta già oltre 3 milioni di ascolti in streaming su Spotify; Luca Argentero, dal 15 ottobre su Rai1 con la seconda parte della prima stagione del medical drama “DOC – Nelle tue mani”, nella quale interpreta il primario Andrea Fanti; Don Davide Banzato e Sigfrido Ranucci.

In anteprima il medico anestesista Annalisa Malara, che il 20 febbraio scorso individuò in Mattia Maestri il paziente 1 dell’epidemia di Coronavirus in Italia, in libreria dal 15 ottobre con “In Scienza e Coscienza”, che racconta il dietro le quinte della prima zona rossa italiana, Codogno.

Ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback. Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti: Orietta Berti, nelle librerie con il libro autobiografico “Tra bandiere rosse e acquasantiere” e Carla Signoris.

