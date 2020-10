Linea Verde alla scoperta del Prosecco con l'uva Glera nel Trevigiano: anticipazioni di domenica 11 ottobre 2020 su Rai1

10 ottobre 2020 a

Il vino Prosecco dall'uva Glera e da una terra meravigliosa come le colline del Trevigiano diventate patrimonio dell’umanità. E' da qui che si snoda il viaggio della puntata di “Linea Verde” di domenica 11 ottobre, alle 12.20, su Rai1.

La vendemmia diventa un modo per raccontare il territorio, dalla scuola enologica di Conegliano, dove è stato studiato e migliorato il metodo per far nascere le migliori bollicine possibili, alle altre eccellenze di questa zone, come la lana di Follina e cosa inaspettata, la birra.

Beppe Convertini sarà al Castello di San Salvatore, mentre Ingrid Muccitelli esplorerà le campagne che lo circondano. Peppone invece farà un viaggio tutto suo in un mondo che pare fatato...

