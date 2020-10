Stasera in tv sabato 10 ottobre 2020, il film Come ti ammazzo il bodyguard su Rai4: cast e trama

10 ottobre 2020 a

Oggi, sabato 10 ottobre alle 21.20 su Rai4 (canale 21), va in onda la commedia d’azione diretta da Patrick Hughes, “Come ti ammazzo il bodyguard”.

Michael Bryce lavora come guardia del corpo e gli è stato assegnato un caso molto delicato: deve garantire la protezione del famigerato killer Darius Kincaid finché riesca a giungere sano e salvo al Tribunale di Giustizia per testimoniare contro il politico russo Vladislav Dukhovic. Ovviamente nulla andrà per il verso giusto.

Nel cast di questo film ci sono Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson nei ruoli principali, affiancati da Gary Oldman, Salma Hayek ed Élodie Yung.

