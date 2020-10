Un giorno in pretura, stasera in tv sabato 10 ottobre 2020 su Rai3 la storia di Gloria Pompili

10 ottobre 2020 a

a

a

“Un giorno in pretura”, dedica la puntata di stasera, sabato 10 ottobre 2020, alla storia di Gloria Pompili. Muore a soli 23 anni per le conseguenze di un brutale pestaggio. Appuntamento alle ore 23.55, su Rai3

E’ il 23 agosto 2017 quando Gloria Pompili muore sulla strada dei monti Lepini, mentre si trova in auto con i suoi due figli di cinque e tre anni, con la zia Loide Del Prete e con il compagno di quest’ultima, Salem Saad. Entrambi dovranno essere giudicati dal tribunale di Latina per maltrattamenti aggravati dall’evento morte.

Le indagini hanno accertato che Gloria si prostituiva fra Frosinone e Nettuno e che viveva con gli odierni imputati, dai quali veniva costantemente sfruttata e maltrattata.

Salem e Loide però si accusano a vicenda, rendendo difficile stabilire chi sia il vero aguzzino di questa tragica storia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.