Mara Venier, ospiti super per la puntata di domenica 11 ottobre 2020 su Rai1: Maria De Filippi, Renzo Arbore e Luca Argentero

Arrivano ospiti e anticipazioni per la puntata di domani, la quinta della stagione, di ‘Domenica In’ su Rai1. Questa di domenica 11 ottobre, alle ore 14, sarà una trasmissione ricchissima e si aprirà con una intervista a Maria De Filippi che si racconterà tra carriera e vita privata. Poi, l’attore Luca Argentero interverrà in studio per presentare la fiction "Doc – Nelle tue mani", che torna su Rai1 da giovedì 15 ottobre con le 4 puntate.

C'è anche Renzo Arbore, in studio per sostenere la campagna sociale a favore della ‘Lega del Filo d’oro’ oltre a ricordare Renato Carosone. Il Prof. Matteo Bassetti, infettivologo presso l’ Ospedale San Martino di Genova, è l'ospite centrale della pagina dedicata al Coronavirus.

Per il Talk dedicato alla 4° puntata di ‘Ballando con le stelle’, gli opinionisti in studio saranno: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Amauys Perez, in collegamento le coppie di ballerini: Alessandra Mussolini e Mikael Fonts e Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira.

