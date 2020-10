"Linea Verde Tour" e il viaggio nel Vulture su Rai1 oggi sabato 10 ottobre 2020: anticipazioni

In viaggio con Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone e con Donata Manzolillo

“Linea Verde Tour” va in onda oggi, sabato 10 ottobre 2020 alle ore 15 su Rai1. e in primo piano c'è tutto il fascino del Vulture. I conduttori del programma sono Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone, sempre affiancati da Donata Manzolillo. Porteranno i telespettatori in un viaggio affascinante.

Federico nei laghi di Monticchio in cui si riflette l’Abbazia Benedettina di San Michele e dove galleggiano i meravigliosi fiori delle ninfee Alba. Giulia sarà una ecoturista alle prese con un’escursione alla scoperta delle cascate di San Fele mentre Donata andrà a visitare il castello di Melfi dove, con i falconieri, farà rivivere i tempi di Federico II. Vulture è natura ma anche enogastronomia. Peppone sarà alle prese con la vendemmia in corso a Venosa.

