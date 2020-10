ItaliaSì, anticipazioni di oggi sabato 10 ottobre su Rai1: la bellezza di Vanessa Incontrada e Anna Adamo

Appuntamento con Marco Liorni

10 ottobre 2020 a

a

a

ItaliaSì!,appuntamento oggi, sabato 10 ottobre alle 16.25 su Rai1. per la quarta puntata. Al centro "genitori e figli" per la trasmissione del pomeriggio condotta ma Marco Liorni.

Secondo le anticipazioni della Rai, la plurimamma Melania, da Taormina racconta la sua storia. Quindi ecco la vicenda di Sara che corre più veloce di tutti e che difende il papà criticato. Jana racconta una battaglia che dagli anni ‘70 arriva ad oggi: Bussana Vecchia e i suoi artisti, che dovrebbero sgombrare quel luogo simbolo. Di nuovo gli attacchi ai ‘choosy’? Gilberto torna a casa da mamma. E ancora, Caterina Varvello sarà collegata da Rozzano per interessanti novità sul mondo del lavoro. Luis da Lipari ha spopolato sul web con la sua offerta molto vantaggiosa. E poi, donne da copertina: Vanessa Incontrada e Anna Adamo, bellezze non stereotipate.

Italiasì, ospiti e anticipazioni di sabato 3 ottobre 2020 su Rai1 con Marco Liorni



Si affronteranno tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti: Erika ha fatto la scelta di non mandare i 5 figli a scuola. Giusto o sbagliato?

Le Iene, nove ragazze posano nude come Vanessa Incontrada e se ne fregano degli haters | Video



Al centro della scena il podio di ItaliaSì dove chiunque può salire e dire qualcosa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.