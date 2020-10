Ballando con le stelle 2020, Rosalinda Celentano ha problemi al ginocchio: trasmissione senza pace

07 ottobre 2020 a

a

a

Un nuovo caso mette in apprensione Ballando con le stelle. La trasmissione del sabato sera di Rai1 è senza pace. Rosalinda Celentano è infatti vittima di un dolore al ginocchio ed è stata costretta a sottoporsi a fisioterapia. A comunicare la notizia è stata la sua partner nella gara, la ballerina Tinna Hoffmann.

La Hoffmann ha parlato stamattina, mercoledì 7 ottobre 2020, in collegamento a Storie italiane: "Rosalinda è dalla fisioterapista, ha avuto un po’ di problemi al ginocchio. Speriamo che passi presto e che già da oggi possa allenarsi per sabato sera". Poi, poco fa, la professionista di Ballando con le stelle ha pubblicato una story su Instagram: "Sto andando all'Auditorium, pronta per un'altra giornata piena di prove: è vero che la Rosalinda sta un po' male con la sua gamba però stiamo cercando di risolverla. Così sarà pronta per sabato".

S

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.