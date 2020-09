Orvieto, rotto tubo dell'acqua. Disagi per i lavori di riparazione

23 settembre 2020 a

Saranno effettuati giovedì 24 settembre i lavori di riparazione definitiva del tratto di rete idrica di Ciconia di Orvieto danneggiato nei giorni scorsi a causa di un guasto. L’intervento inizierà alle 9 e permetterà al Sii di risolvere completamente il problema sostituendo la riparazione provvisoria con quella definitiva. Il cantiere durerà alcune ore per essere completato, secondo programma, prima delle 17. Durante i lavori si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e temporanee carenze d’acqua nelle zone a monte di Ciconia. Per tale ragione il Sii ha predisposto un servizio sostitutivo di autobotti che sarà attivo in piazza degli Aceri per tutta la durata dell’intervento in questione.

