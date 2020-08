Vetrine del bar prese a sassate nella notte. La rabbia del titolare

22 agosto 2020 a

a

a

A Orvieto la porta-vetrina presa a sassate, almeno cinque o sei. Un atto vandalico, più che un tentato furto, senza senso e con l’impunità della mancanza di telecamere di videosorveglianza. E’ quanto accaduto ai danni del Blue Bar, di via Garibaldi, punto di riferimento del centro, gestito da Anthony Le Grand. “Avevo chiuso la sera ed era tutto regolare - spiega Anthony - poi la mattina la scoperta. Hanno preso dei sassi che ornavano un vaso di un negozio qui davanti e li hanno scagliati con violenza contro la porta. I vetri hanno retto, nel senso che sono rimasti fortemente danneggiati ma non sono venuti giù”. Se quindi era un tentativo di farsi strada per poi entrare e rubare nel locale, allora è andata male. Ma l’ipotesi è che possa essere stato semplice vandalismo. Anthony ha sporto denuncia ai carabinieri. Purtroppo sul bar non ci sono telecamere puntate, ma nei pressi sì, per cui magari potrebbero aver registrato il passaggio dei malviventi.