Umbria, morto il "gigante buono". Cordoglio per la morte di Antonio Lombardi

Cordoglio a Orvieto per la morte di Antonio Lombardi. I funerali si sono tenuti questa mattina, 21 agosto, alle 10 e 30, in duomo. Lombardi si è spento a 78 anni all’ospedale Belcolle di Viterbo dove era ricoverato da qualche tempo. Tonino era conosciuto e stimato da tutti. Per molti anni ha gestito lo storico negozio di ferramenta ed elettrodomestici in corso Cavour che poi ha ceduto. Un volto storico, dunque, per il commercio orvietano. Una sorta di “gigante buono” profondamente legato alla sua città. Lascia un grande vuoto tra gli orvietani e tra i suoi familiari, a cominciare dalla moglie Silvana. Dieci anni fa era stato nominato nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. E ha sempre dedicato grande attenzione al mondo dello sport. Profondo il legame con la pallacanestro cittadina e, in particolare, con l'Asd Orvieto Basket.