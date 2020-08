Gianni Morandi visita Orvieto, foto e commento: "Incantato dalla bellezza"

16 agosto 2020 a

Gianni Morandi torna in Umbria da turista. E si ferma a Orvieto in uno dei giorni più caldi di questa estate 2020. Una visita che lo lascia senza fiato. Così il cantante decide di postare foto e commento sui suoi canali social.

"In viaggio per l’Italia. Oggi abbiamo visitato Orvieto - dice Gianni Morandi - . Nonostante la giornata caldissima, la città era piena di turisti, con moltissimi ragazzi giovani.

Siamo rimasti incantati dalla bellezza dei suoi vicoli, dei palazzi gentilizi, della Fortezza e, naturalmente del magnifico Duomo e del Pozzo di S. Patrizio.

Poi, una buona trattoria, un buon vino, che da queste parti non manca, e l’immancabile foto scattata da una ragazza salentina, Maria Carmela, turista come noi", conclude.