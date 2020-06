Danni dal maltempo. Alberi e detriti rimossi dalle strade

Davide Pompei 17 giugno 2020 a

a

a

Allagamenti, rami ed alberi caduti in tutto il territorio. Il maltempo di metà giugno non ha risparmiato nemmeno l'Orvietano, moltiplicando le richieste di intervento da parte di vigili del fuoco, volontari della protezione civile e personale della Provincia. Se sulla Rupe non si segnalano particolari problemi, la situazione appare più complessa nelle frazioni.

Alcuni cittadini hanno provveduto autonomamente alla rimozione dei detriti finiti sulle strade che conducono in prossimità dell'abitato di Sugano e Canonica. Taglio e recupero di alcuni alberi pericolanti sulle strade, la tipologia degli interventi più richiesti in questi giorni, insieme al contenimento degli smottamenti.