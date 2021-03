Tommy Morrison, da Rocky V al Mondiale contro Foreman: il mistero sulle cause della morte a soli 44 anni

01 marzo 2021 a

Tomas David Morrison, detto Tommy, è stato un pugile e attore statunitense. Considerato tra i più forti degli anni Novanta, nel 1993 diventò campione dei pesi massimi Wbo, battendo ai punti il 44enne George Foreman. Durante la sua carriera venne spesso indicato dalla stampa come La speranza bianca, essendo l'unico pugile bianco riuscito in quel periodo ad affermarsi in una categoria di peso dominata da atleti di colore. Il soprannome The Duke, invece, gli venne affibbiato perché Morrison era pronipote del grande attore cinematografico John Wayne (soprannominato a sua volta The Duke.

Recitò anche nel film Rocky V a fianco di Sylvester Stallone nel 1990. Ebbe una infanzia molto difficile, a causa dei problemi che gravavano sulla sua famiglia: sua madre, Diana, fu accusata di omicidio, suo padre univa il vizio per la bottiglia con quello delle percosse per i familiari, mentre suo fratello fu condannato a quindici anni di carcere per stupro. Dopo il divorzio dei genitori iniziò a dedicarsi a tempo pieno al pugilato, vincendo ben 315 incontri per ko (su un totale di 343 vittorie, a fronte di 24 sconfitte e 1 no contest). La sua avvenenza e il suo stile attirarono le attenzioni di Sylvester Stallone, che, nel 1989, lo mise sotto contratto per Rocky V e costruì sul suo fisico e i suoi modi il personaggio di Tommy The Machine Gunn.

Nel 1996 Morrison venne trovato positivo a un test per l'Hiv e, di conseguenza, fu sospeso dalla Commissione Atletica del Nevada. Il pugile non ebbe altra scelta che ammettere pubblicamente la sua malattia e annunciò il ritiro dal pugilato. Chiuse così la sua carriera agonistica con un record di 48 vittorie (con 42 ko), tre sconfitte e un pareggio. Morrison morì nel settembre 2013 in un ospedale di Omaha, in Nebraska, all'età di 44 anni. Secondo la moglie Trisha, morì a causa della Sindrome di Guillain-Barré. Per la madre Diana invece era in fin di vita devastato dall'Aids.

