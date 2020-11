Uomini e donne, Davide Donadei si racconta: "Chiara, Beatrice, Valeria. E' una scelta importante e ho paura di sbagliare" | Video

28 novembre 2020 a

a

a

Davide Donadei è uno dei personaggi più apprezzati e amati dal pubblico di Uomini e donne, il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì alle 14,45. Attualmente Davide è conteso da Chiara, Beatrice e Valeria. Il tronista ha così rilasciato una intervista trasmessa dal sito Wittytv.it.

Davide Donadei intervista

Davide si è raccontato a 360 gradi, partendo dal suo rapporto con gli amici, fino a quello con la madre e il fratello. Per quanto riguarda la sua esperienza a Uomini e donne, Donadei ha confidato: "E' venuta fuori la mia sensibilità credo, per me questo è un percorso importante, voglio una mia famiglia e costruire qualcosa - ha spiegato - ed è quindi chiaro che ho anche paura di sbagliare. Non voglio un amore a distanza, mi piacerebbe che la donna che scelgo venga con me in Puglia". Chiara, Beatrice e Valeria: chissà quale sarà la fortunata che Donadei sceglierà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.