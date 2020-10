Beautiful, anticipazioni dal 19 al 25 ottobre. Confronti, sospetti e una tragedia

Hope schiaffeggia Flo che poi viene arrestata. Brooke spinge Thomas da una scogliera

Svelate le anticipazioni dal 19 al 25 ottobre sulle puntate di Beautiful, la longeva soap opera che va in onda ogni giorno su Canale5 a partire dalle ore 13,40. Hope dice a Flo con astio che non la perdonerà mai e la schiaffeggia. La polizia arresta Flo. mentre Ridge e Brooke sono preoccupati per la scomparsa di Thomas, il detective Sanchez riapre le indagini sulla morte di Emma e i sospetti sembrano ricadere proprio sul Forrester jr. Hope chiede l'annullamento del matrimonio con Thomas e lo affronta per telefono mandandolo su tutte le furie.

Ridge è molto preoccupato per come si stanno mettendo le cose per Thomas. Il Forrester jr, con uno stratagemma, fa portare Douglas a casa di Vinny pronto a dare una lezione al figlio che, con una ingenua confessione, ha mandato all'aria i suoi diabolici piani. Hope e Thomas riescono ad avere un confronto ma finisce in tragedia: Thomas cade giù da una scogliera, spinto da Brooke con Ridge che assiste alla scena.

