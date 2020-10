Beautiful, le anticipazioni del 19 ottobre: litigi e schiaffi, la protagonista è Hope

19 ottobre 2020 a

Nella puntata di Beautiful in programma oggi, lunedì 19 ottobre, su Canale5 (a partire delle ore 13,40), non mancano i consueti colpi di scena che hanno fatto la soap opera americana la più longeva in Italia. Nelle anticipazioni si scopre che mentre Shauna cerca invano di difendere sua figlia, Hope dice a Flo con astio che non la perdonerà mai arrivando a schiaffeggiarla. Hope e Liam ricevono la visita di Justin che ha avviato le pratiche per annullamento del matrimonio con Thomas. Proprio il figlio di Ridge risulta scomparso e nel frattempo si apre un'inchiesta proprio sul suo comportamento.

