Uomini e Donne, anticipazioni 19 ottobre 2020: Gemma, delusione d'amore e Valentina piange

Indiscrezioni sulla puntata che è stata registrata sabato 17 ottobre

18 ottobre 2020 a

a

a

Uomini e Donne, arrivano anticipazioni. Le dà la "talpa" de Il vicolo delle news, il sito che rivela quanto accaduto nella puntata registrata sabato 17 ottobre.

Lunedì 19 ottobre 2020, il programma di Maria De Filippi darà vita a un'altra settimana di colpi di scena su Canale 5 e il pubblico del dating show della rete ammiragli aMediaset ne vedrà delle belle.

Al centro dell'attenzione Valentina e Gemma. Valentina Autiero era uscita dallo studio perché incolpata di continuare la storia con Germano in studio senza uscire dal programma, racconta che da quel momento il cavaliere è rimasto freddo e lo stesso Germano ammette di non essere innamorato. Sembrerebbe che Germano abbia raccontato agli autori che Valentina baci molto bene e che ci sia molta chimica tra loro, ciononostante non sia molto preso mentalmente. La dama in lacrime, dopo una discussione, esce dal programma con Germano.

Uomini e Donne, Carlotta piange: lacrime per la scelta di Michele che preferisce Roberta Di Padua | Video



Capitolo Gemma Galgani e Biagio Di Maro. La sorpresa è dietro l'angolo. Dopo il bacio passionale con la dama di Torino arriva per lei la delusione. Il cavaliere ha infatti fatto una sorpresa a Maria Tona, raggiungendola all’ospedale durante la nascita della nipote. Gemma rimane ancora più amareggiata quando apprende che Biagio, dopo essere uscito con lei, la sera pare abbia cenato con Sabina e successivamente le abbia offerto un caffè a Napoli per poi tornare a Roma la mattina. Gemma, delusa, a questo punto si alza dalla sedia e si ritira. Biagio, invece, sceglie di ballare con Sabina.



Roberta Di Padua e Michele Dentice: lei è arrabbiata per il fatto che l’ultima volta lui ha fatto restare una ragazza e c'è poi anche uscito. Dal canto suo Michele riscontra nella dama molti difetti, tanto da definirla una primadonna. In studio fa il suo ingresso Giulia, una ragazza molto bella di Roma, e Michele decide di tenerla. Sembra che Roberta sia uscita dallo studio e non sia rientrata per tutta la puntata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.