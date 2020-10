Stasera in tv domenica 18 ottobre, su Rete 4 il film Cast Away. Tom Hanks diventa un naufrago. La trama

18 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv 18 ottobre, su Rete 4 alle ore 21.30 è in programma il film dal titolo Cast Away. Genere drammatico, produzione del 2000 negli Stati Uniti, regia a cura di Robert Zemeckis. Nel cast Tom Hanks ed Helen Hunt. La trama. Un analista dei sistemi dell'azienda FedEx nafrauga. Finisce in un'isola deserta dopo che il suo aereo è precipitato in mare aperto. Disperato, si ingegna per cercare di sopravvivere e non perdere la testa a causa della solitudine. Sono mesi molto complessi, poi improvvisamente qualcosa cambia, ma ormai la sua vita è letteralmente stravolta e non può certo tornare indietro.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.