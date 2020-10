Linea Verde, oggi 18 ottobre le telecamere sulla Maremma: paesaggi e prodotti eccellenti di una terra molto amata

18 ottobre 2020 a

Linea Verde oggi, domenica 18 ottobre (in onda su Rai 1 dalle ore 12.20) si tuffa nella splendida Maremma. Uno dei territori toscani più amati, è il protagonista della puntata, come al solito condotta da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. L'antico lavoro dei butteri, l'allevamento delle maremmane e l'agricoltura mediterranea, saranno al centro della trasmissione che permetterà, a chi non la conosce, di scoprire una terra che va dalle colline al mare, regalando paesaggi mozzafiato. Nel corso della trasmissione spazio anche ai prodotti di pregio, dai vini di altissimo livello alle colture eccellenti, ma obiettivo anche all'artigianato e l'arte nel segno di Caravaggio.

