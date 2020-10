Demet Ozdemir, chi è la bella attrice turca protagonista di Daydreamer ospite di Verissimo oggi 17 ottobre 2020

17 ottobre 2020 a

a

a

E' l'attesa ospite di oggi, sabato 17 ottobre 2020 a Verissimo su Canale 5. In esclusiva Silvia Toffanin intervisterà nel pomeriggio Demet Ozdemir. La bella attrice di origine turca, è diventata famosa in Italia grazie al suo ruolo nei panni di Sanem Aydin, la giovane sognatrice protagonista della serie Daydreamer-le ali del sogno che va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.



Demet Ozdemir ha 28 anni, è nata nella grande città di Izmil,e vive a Instanbul da quando aveva 7 anni. Si era trasferita con sua madre, suo fratello e sua sorella a seguito del divorzio dei genitori.

Per la vita privata il gossip ha parlato di una relazione con l’attore Can Yaman, volto di Can Divit nella serie Daydreamer-Le Ali del sogno, dove recitano come protagonisti. Entrambi hanno smentito, con Can Yaman che ne ha parlato anche la scorsa settimana proprio a Verissimo ribadendo che fra loro non c'è una storia.

Demet è un’attrice popolare nel suo Paese, la Turchia, dove ha interpretato diversi ruoli per la televisione, come quello di Lale in No: 309 (Fox) e Aslı in Çilek Kokusu (Star TV).

Per il ruolo di Sanem, ha ricevuto il premio come “miglior attrice” nell’ambito della cerimonia del Murex d’Or, che ogni anno ha luogo in Libano. Per la cronaca è proprio lei a cantare la sigla di Daydreamer-Le ali del sogno, dal titolo “Sana Da Günaydın” (“buongiorno anche a te”). Dal 2019 in Turchia è il volto ufficiale del brand Pantene.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.