Verissimo, anticipazioni e ospiti di Silvia Toffanin di oggi 17 ottobre 2020: in esclusiva l'attrice di Daydreamer Demet Özdemir

Ospiti di primo piano oggi, sabato 17 ottobre, a Verissimo su Canale 5. Il programma condotto da Silvia Toffanin comincia alle ore 16. Dopo Gabriel Garko con le sue rivelazioni che hanno fatto parlare negli ultimi giorni, ecco l'’intervista a Eva Grimaldi che racconterà per la prima volta in tv la sua verità sulla relazione.

La scorsa settimana ospite della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset, c'era stato l'ammirato Can Yaman. il protagonista maschile della seguitissima serie in onda su Canale 5 “Daydream”, oggi invece a Verissimo sarà ospite, in esclusiva, Demet Özdemir, l'attrice turca che interpreta nella serie Sanem Aydin. Direttamente da “Tu sì que vales” saranno in studio oggi Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

A Verissimo il racconto di vita intimo ed emozionante di Federica Panicucci, tra qualche giorno in libreria con la sua autobiografia intitolata “Il coraggio di essere felici”.

Ospiti annunciati Manila Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso, coppia della passata edizione di “Temptation Island” che è uscita dal villaggio, dopo le discussioni, più forte che mai.

