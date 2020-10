Superenalotto, colpaccio da oltre 50 milioni sfiorato due volte in Toscana. Vincite a Firenze e nel Pisano. Jackpot da favola

16 ottobre 2020 a

Ancora una volta la fortuna bacia la Toscana grazie al Superenalotto. Due vincite grazie al cinque, ma potevano essere altrettanti colpacci se gli scommettitori avessero indovinato anche il sesto numero. Così purtroppo non è stato e i due scommettitori si devono "accontentare" di poco più di 20mila euro a testa. Il primo è stato centrato a Firenze grazie ad una giocata al bar tabacchi Centro Fortuna di piazza San Felice. Il secondo, invece, a Cascina, in provincia di Pisa, alla tabaccheria Taddei di via Tosco Romagnola. Agipro News ricorda che il jackpot ormai sfiora i 53 milioni di euro. Il sei manca dal 7 luglio, quando furono vinti 59.3 milioni a Sassari.

