Temptation Island 2020, rivelazioni su Francesca e Salvo: lavorano insieme e lei è il suo capo | Video

Francesca Merra e Salvo Santarsiero coppia protagonista della puntata di mercoledì 14 ottobre di Temptation Island 2020. Frizzante e teso, a tratti, il loro falò di confronto anticipato richiesto dalla donna.

I due erano arrivati in trasmissione perché decisi ad appianare le rispettive divergenze. Salvo aveva parlato di un eccessivo attaccamento di lei al lavoro e della sfera sessuale del loro rapporto che aveva finito con il risentire del loro allontanamento, soprattutto nell'ultimo anno.



Secondo quanto rivela il sito fanpage.it , Francesca Merra è originaria della Basilicata ma da tempo vive a Milano. Laureata in Economia e Commercio, lavora come store manager in un negozio di prodotti biologici a Milano. Lavora proprio insieme al compagno Salvo che è il suo vice. Il lavoro di Francesca ha destato grossa curiosità dal momento che entrambi ne hanno parlato a più riprese nel corso della loro breve partecipazione a Temptation Island.

