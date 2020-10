Stasera Italia, intervista a Matteo Salvini mercoledì 14 ottobre 2020. Su Rete4 fino a mezzanotte: ospiti e anticipazioni

14 ottobre 2020 a

a

a

Torna questa sera, mercoledì 14 ottobre, Stasera Italia e torna con una novità. Il programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, si allunga fino a mezzanotte con uno speciale per commentare le restrizioni introdotte dal Governo, in vigore da oggi, per contrastare l’impennata dei contagi da Coronavirus in tutto il Paese.

Coronavirus, altri 7.332 positivi in Italia con oltre 150 mila tamponi (record) e 43 morti nelle ultime 24 ore

Nella prima parte, con la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini, e il vicesegretario del Partito Democratico, Andrea Orlando, si discuterà, in particolare, dell’allerta per la crescita dei casi rilevati in Italia e del monito del Capo dello Stato sul Recovery Fund. E ancora, alle 20.45, un’intervista esclusiva al leader della Lega Matteo Salvini sul rapporto tra Governo e opposizione in queste settimane di emergenza sanitaria ed economica.

A seguire, con la professoressa Maria Rita Gismondo, Direttrice del laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano, e con il senatore Gianluigi Paragone, si affronterà il tema caldo della situazione epidemiologica nel Paese e delle strategie dei Governi per combattere l’epidemia del virus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.