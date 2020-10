Stasera in tv mercoledì 14 ottobre 2020 il film Gamer su Rai4: trama e trailer

14 ottobre 2020 a

Stasera, mercoledì 14 ottobre, alle 21.10 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), va in onda il film Gamer. Un universo futuribile fondato su un videogame letale è lo sfondo del film in prima visione, diretto dalla coppia di registi Mark Neveldine e Brian Taylor, già autori della saga Crank con Jason Statham.

La trama narra del produttore di videogames Ken Castle che lancia sul mercato un nuovo prodotto, “Slayer”, nel quale, pagando una somma importante, si possono controllare dei condannati a morte inviati in pericolosissime missioni al termine delle quali, se sopravvissuti, si vince la libertà.

La star della prima edizione, seguita da miliardi di persone, è Kable (Gerard Butler), “guidato” da un abilissimo teenager. Riuscirà a sopravvivere ai 50 combattimenti previsti dal gioco?

Nello stile dei registi, il film assicura un tasso di azione adrenalinica ben al di sopra degli standard mainstream del genere action.

