Chi l'ha visto? Stasera in tv mercoledì 14 ottobre 2020 su Rai3 i misteri di Gigino Wifi e Gianmarco Pozzi. Le scoperte degli inviati

Stasera in tv su Rai3 va in onda lo storico programma di Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? che prevede un primo piano sue due vicende in particolare: quella di Gigino Wifi e di Gianmarco Pozzi.

L'appuntamento è fissato per questa sera, mercoledì 14 ottobre alle ore 21.20 e sul prino caso, dopo la segnalazione di un telespettatore, l’inviata Veronica Briganti è andata a verificare a Novara. L'altro mistero è quello della morte di un giovane campione di kick boxing, Gianmarco Pozzi, che l’estate scorsa aveva trovato un lavoro sull’isola di Ponza come addetto alla sicurezza di un locale. Una mattina di agosto il suo corpo è stato rinvenuto senza vita in una zona impervia con indosso solo un paio di pantaloncini. Inoltre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

