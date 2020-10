Superenalotto, i due cinque da oltre 83mila euro a Parma e in provincia di Napoli. Il jackpot vola oltre 51.5 milioni

14 ottobre 2020 a

Non hanno centrato la vincita da sogno soltanto per un numero: avrebbero vinto oltre cinquanta milioni di euro. Ma comunque il cinque è valso per entrambi un'ottima somma: oltre 83 mila euro. I due fortunati scommettitori del Superenalotto sono di Parma e di San Giuliano in Campania (provincia di Napoli).

Nel concorso di martedì 13 settembre hanno beccato il cinque e vinto ognuno la somma di 83.423 euro. La combinazione estratta è stata 47 - 56 - 58 - 60 - 79 - 85 Jolly 20. Superstar 65. Il jackpot quindi continua a salire e nel concorso di domani, giovedì 15 ottobre, supererà di 51.5 milioni di euro.

